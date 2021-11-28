Израиль не будет отменять конкурс "Мисс Вселенная" в Эйлате из-за омикрон-штамма

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Израиль не планирует переносить или отменять проведение конкурса "Мисс Вселенная" в Эйлате на побережье Красного моря 12 декабря из-за введения запрета на въезд иностранцев в страну после появления нового штамма коронавируса "омикрон". С таким заявлением выступил в воскресенье перед журналистами министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.

"Это (конкурс "Мисс Вселенная" - прим. ТАСС) - событие, которое будет транслироваться в 174 странах мира, мероприятие, в котором Эйлат очень нуждается", - цитирует заявление главы израильского Минтуризма газета The Jerusalem Post. По его словам, для обеспечения въезда в страну участвующих в конкурсе иностранных граждан будут использоваться особые разрешения специальной комиссии по исключительным случаям для преодоления вводимого с 29 ноября на две недели запрета на въезд в страну иностранных граждан из-за нового штамма коронавируса. "Таким образом, используя спецкомиссию, мы проведем это мероприятие, которое страна уже взяла на себя и которое мы не можем отменить", - добавил Развозов. По словам министра, участвующим в конкурсе, вероятно, придется сдавать ПЦР-тест каждые 48 часов, также возможно введение ряда других ограничительных мер.

Израильская правительственная комиссия по коронавирусу в ночь на воскресенье постановила, что с 29 ноября на 14 дней "въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией". Фактически Израиль вновь закрыл границы для иностранцев менее чем через месяц после их открытия. 1 ноября Израиль разрешил въезд для привитых не более шести месяцев назад одобренными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных доз вакцин и бустеров. 15 ноября Израиль официально признал российскую вакцину "Спутник V", открытие границ еврейского государства для российских туристов было запланировано на 1 декабря.