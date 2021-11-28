В Челябинске открыли стелу в честь присвоения звания "Город трудовой доблести"

ТАСС, 28 ноября. Торжественная церемония открытия стелы в честь присвоения Челябинску звания "Город трудовой доблести" прошла в воскресенье, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Мы гордимся тем, что Челябинск в годы войны гордо именовался Танкоградом. Но Танкоград - это в первую очередь люди. И действительно, на тех фотографиях, которые расположены и на стеле, и на пилонах вокруг, видим женские лица, детские лица. Во время Великой Отечественной войны они наряду с мужчинами работали на промышленных предприятиях день и ночь", - передает пресс-служба обращение губернатора Алексея Текслера к участникам церемонии. Ее почетным гостем стала труженица тыла 94-летняя Людмила Журавлева, которая в ранней юности быстро обучилась ремеслу сварщика и работала по 12 часов ежедневно.

Единое архитектурное решение мемориального объекта разработало Российское военно-историческое общество, после чего каждый регион смог сам доработать композицию монумента. Автором проекта стелы в Челябинской области стал скульптор-монументалист Денис Стритович.

"Город трудовой доблести" - почетное звание Российской Федерации. Согласно указу президента России Владимира Путина, оно присваивается городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".