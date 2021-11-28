Мишустин поздравил главных раввинов РФ и президента Федерации еврейских общин с Ханукой

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главных раввинов России Берла Лазара, Адольфа Шаевича и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду с Ханукой. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Иудаизм - одна из древнейших мировых религий, неотъемлемая часть культуры, исторического и духовного наследия России. Важно, что его последователи свято хранят свои обычаи и традиции, передают их из поколения в поколение. Многогранная просветительская и благотворительная деятельность российской еврейской общины, ее активное участие в общественной жизни нашего государства заслуживает самого глубокого уважения", - говорится в поздравлении.

Ханука (ивр. "освящение", "обновление"), или Хаг Урим (ивр. "праздник огней") отмечается в течение восьми дней по еврейскому календарю - с 25-го числа месяца кислев по 2-е число месяца тевет, которые в 2021 году приходятся на 29 ноября - 6 декабря. Поскольку в еврейской традиции день начинается с заходом солнца, к выполнению ритуалов, связанных с Ханукой, приступят уже 28 ноября.