В Красноярском крае восстановили движение на федеральной трассе после ДТП

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено в Красноярском крае на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь", который в воскресенье был перекрыт из-за столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Енисей".

"В 18:00 (14:00 мск) 28 ноября восстановлено движение для всех видов транспортных средств на 758-м км трассы Р-255 "Сибирь". Дорога очищена, движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В воскресенье на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае столкнулись ВАЗ-2109 и два грузовика. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, движение на участке трассы было полностью перекрыто.