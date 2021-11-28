Итальянский вирусолог заявила, что омикрон-штамм необязательно будет самым опасным

РИМ, 28 ноября. /ТАСС/. Новая вариация коронавируса, получившая название "омикрон", - не последняя и необязательно, что самая опасная. Об этом заявила в опубликованном в воскресенье в газете La Stampa интервью итальянский вирусолог Илария Капуа, управляющая департаментом здравоохранения в университете Флориды (США).

По ее словам, в данный момент не происходит ничего нового и неожиданного. "Не понимаю, в чем новость. Мы знаем, что вирус продолжает распространяться среди тех, кто не привит. И появление вариантов естественно, в будущем появятся другие, и необязательно, что этот [омикрон-штамм] худший", - сказала исследовательница.

Она отметила, что "прежде чем пугать людей, необходимо внимательно изучить "омикрон". Капуа убеждена, что главное оружие - вакцинация, и необходимо гарантировать большее покрытие вакцинами в странах Африки.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.