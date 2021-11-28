Дипломаты РФ в ЮАР создали Telegram-каналы для оповещения россиян из-за нового штамма

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты в ЮАР создали телеграм-каналы для оперативного информирования граждан РФ в связи с отменами авиарейсов из республики из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале ведомства.

"В связи с отменами авиарейсов из ЮАР из-за обнаружения в стране нового штамма COVID-19 созданы Telegram-каналы для оперативного информирования и консультирования российских граждан", - говорится в тексте.

Отдельные каналы созданы для находящихся на территории консульского округа посольства России в ЮАР и для тех, кто находится на территории консульского округа генконсульства России в Кейптауне (в Капских провинциях ЮАР).

В минувшую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале ноября, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

По мнению специалистов, сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Случаи инфицирования были подтверждены в Израиле, Бельгии, Гонконге, Германии, Великобритании, Италии и Австралии. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР, около 150 человек.