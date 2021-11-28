Иордания запретила въезд иностранцам, побывавшим на юге Африки, где появился омикрон-штамм

БЕЙРУТ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Иордании ввели запрет на въезд в королевство всем иностранцам, которые посетили за последние 14 дней семь государств Африки, где началось распространение нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в принятом национальным антикризисным штабом постановлении, которое привело в воскресенье агентство Ammon .

"Власти королевства предупреждают, что нарушители введенных ограничений понесут ответственность перед законом, - подчеркивается в документе. - В случае предоставления неверных сведений им грозит штраф в размере $10 тыс.".

В постановлении отмечается, что иорданским подданным, находящимся в Ботсване, Зимбабве, Лесото, Мозамбике, Намибии, ЮАР и Эсватини предоставлено право вернуться на родину. "Прибывающим иорданцам предстоит сдать ПЦР-тесты перед отлетом и по прибытии в Амман, - указывается в постановлении. - Кроме того, все они будут помещены на 14-дневный карантин в гостинице при международном аэропорте королевы Алии".

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным данным, риск заражения этим штаммом является повышенным.

Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма стал юг Африки. Наибольшее число инфицированных этим вариантом коронавируса - около 150 - выявлено на текущий день в ЮАР.