Эксперты предрекают поражение противникам ковидных сертификатов на референдуме в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 28 ноября. /ТАСС/. Противники ковидных сертификатов потерпят поражение, согласно прогнозам экспертов, на проходящем в воскресенье в Швейцарии референдуме. О широкой поддержке правительственных мер, включающих санитарно-пропускной режим с индивидуальными QR-кодами, свидетельствуют прогнозы, опубликованные на основе первых результатов подсчета голосов, медиахолдингом Tamedia и швейцарской вещательной компанией SSR . Окончательные итоги голосования станут известны в воскресенье вечером.

Согласно первым прогнозам Tamedia, опубликованным газетой Tribune de Geneve, поправки в закон "О мерах по противодействию пандемии", предусматривающие введение ковидных сертификатов, получат поддержку около 62% граждан. В свою очередь SSR ожидает, что за поправки в закон проголосуют 63% участников референдума.

Референдум инициировали швейцарские противниками ковид-сертификатов. Гражданам было предложено одобрить или отвергнуть поправки к закону о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в соответствии с которыми в стране с 13 сентября действует санитарно-пропускной режим с QR-кодами для посещения ресторанов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крупных культурных и спортивных мероприятий.

Швейцария - первая в мире страна, где вопрос о таких сертификатах вынесен на всенародное голосование. Речь идет о поправках к закону "О мерах по противодействию пандемии", которые вступили в силу 19 марта 2021 года. Противники этих поправок усматривают в санитарно-пропускном режиме покушение на индивидуальные свободы, косвенное принуждение к вакцинации. Также они предупреждают о дискриминации невакцинированных, угрозе для социального мира в Швейцарии, опасности электронной слежки за гражданами посредством механизма выявления контактов больных людей со здоровыми.

Против поправок выступила правоконсервативная Швейцарская народная партия, являющаяся крупнейшей в стране. Противоположной точки зрения, однако, придерживаются правительство и большинство членов парламента: они считают, что эти поправки необходимы для усиления борьбы с пандемией. По их мнению, ковид-сертификаты дают возможность проводить мероприятия с участием большого числа людей и облегчают зарубежные поездки. В противном случае пришлось бы шире прибегать к локдаунам.

На референдум в воскресенье вынесены также две народные законодательные инициативы: "За достойную работу в сфере патронажного ухода" и "О назначении судей Федерального суда на основе принципа жеребьевки". Согласно прогнозам Tamedia и SSR, первая инициатив будет одобрена, а вторая отклонена.