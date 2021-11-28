После снегопада все социальные объекты в Новгородской области обеспечили электричеством

ТАСС, 28 ноября. Все социально значимые объекты в Новгородской области, где из-за непогоды 28 ноября без света остались 4,5 тыс. потребителей, обеспечены электроэнергией в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Россети Северо-Запад".

"Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. Сетевая компания планирует восстановить основную сеть после снегопада до конца сегодняшнего дня", - сказали в пресс-службе.

В результате налипания мокрого снега на провода, падения деревьев на сети Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в ночь на 28 ноября обесточило 4,5 тыс. потребителей - преимущественно в Пестовском, Мошенском, Окуловском, Крестецком, Валдайском и Холмском районах Новгородской области.

По сообщению пресс-службы главного управления МЧС по региону, в работах по восстановлению электроснабжения задействовали 48 бригад (160 человек) Новгородского филиала "Россети Северо-Запад", они используют 48 единиц техники. С 10:00 28 ноября ГУ МЧС России по Новгородской области перевели в режим повышенной готовности.