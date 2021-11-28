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Пандемия COVID-19

В Малави считают запреты США из-за обнаружения омикрон-штамма коронавируса необоснованными

Меры борьбы с коронавирусом "должны основываться на науке, а не на афрофобии", заявили власти страны

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Малави Лазарус Чаквера назвал в воскресенье необоснованными введенные США и Великобританией запреты на въезд из стран юга Африки. Чаквера, который является председателем Сообщества развития Юга Африки (САДК), распространил заявление на своей странице в Facebook.

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"Мы все озабочены новой разновидностью коронавируса и благодарим ученых ЮАР за то, они первыми идентифицировали ее, - говорится в заявлении. - Однако односторонние запреты на поездки, введенные Великобританией, ЕС, США, Австралией и некоторыми другими странами в отношении государств САДК, являются совершенно необоснованными. Меры борьбы с коронавирусом должны основываться на науке, а не на афрофобии".

Власти США рекомендовали в субботу своим гражданам не посещать ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави ввиду распространения новой разновидности коронавируса. Ранее на этой неделе США заявили, что ограничивают въезд из этих африканских государств.

В субботу министерство здравоохранения сообщило о выявлении наличия штамма "омикрон" в образцах, собранных в Малави. Правительство страны распорядилось активизировать проверку путешественников на всех пунктах въезда для предотвращения завоза новых вариантов коронавируса.

Теги
МалавиСШАПандемия COVID-19
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