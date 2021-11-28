Ученые ЮАР круглосуточно ведут изучение омикрон-штамма коронавируса

"Южноафриканские ученые первыми сумели в текущем месяце идентифицировать новый штамм, который затем получил название "омикрон", - сказал представитель Минздрава в воскресенье корреспонденту ТАСС. - Сейчас ведутся круглосуточные исследования его особенностей с тем, чтобы лучше понимать биологическую природу вируса и способность к заражению".

В эти дни в ряде лабораторий ЮАР из полученных образцов завершается выращивание достаточного количества культуры вируса с тем, чтобы проводить на нем необходимые тесты. Один из главных состоит в том, чтобы убедиться в эффективности имеющихся вакцин от коронавируса. "Мы также направим образцы в лаборатории других стран для увеличения и ускорения процесса исследований", - заявил Мохале. Ожидается, что это произойдет до конца наступающей недели.

Омикрон-штамм был обнаружен в ЮАР в одной из лабораторий по обработке ПЦР-тестов. Ее научный коллектив был озадачен тем, что в нескольких университетах провинции Гаутенг, на территории которой расположена столица Претория и мегаполис Йоханнесбург, неожиданно появились изолированные кластеры инфицированных коронавирусом. В ходе соответствующих исследований было установлено, что ПЦР-тесты регулярно не находят у этих больных коронавирусом одну из ключевых генетических цепей.

В ходе целевых исследований были изучены образцы, взятые у пациентов в период с 14 по 16 ноября. Первый случай заражения омикрон-штаммом был выявлен в ЮАР 23 ноября. Выводы лаборатории были переданы медицинским наблюдающим властям, которые после серии проверок убедились, что речь идет о новом возбудителе коронавируса и проинформировали об этом правительство страны.

Согласно выводам южноафриканских ученых, омикрон-штамм появился в организме человека с ослабленным иммунитетом. Попав в недостаточно защищенную среду, вирус смог несколько раз измениться. Этот факт может свидетельствовать о том, что иммунная система здорового человека способна быстро подавлять действие данного штамма вируса. Следующий вывод пока подтверждается в ЮАР на практике, когда инфицированные омикрон-штаммом выздоравливают в течение 4-6 дней, и им не требуется госпитализация.