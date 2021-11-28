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Пандемия COVID-19

Вирусолог Германии заявила, что экспресс-тесты могут выявлять штамм "омикрон"

Анализы были взяты у туриста, вернувшегося из ЮАР

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Лабораторный ПЦР-тест подтвердил штамм "омикрон" в пробах вернувшегося из ЮАР жителя германской федеральной земли Гессен, шесть антиген-тестов трех разных производителей смогли выявить вирус. Результаты анализов опубликовала в воскресенье в Twitter немецкий вирусолог Сандра Цисек.

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"<...> Антиген-тесты от трех производителей - Roche, Siemens и Flowflex - также показали положительный результат", - написала вирусолог.

Анализы были взяты в субботу у туриста, вернувшегося из ЮАР. Штамм "омикрон" выявили у него в воскресенье. Это стал третий подтвержденный случай в Германии.

Ранее сообщалось лишь о том, что распознавать новый штамм могут ПЦР-тесты.

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ГерманияПандемия COVID-19
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