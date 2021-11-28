В честь Дня матери жители Северного Кавказа "надели шапку" и записали видеопоздравления

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Всероссийский День матери отметили в регионах Северного Кавказа. Так, в некоторых из них наградили женщин-врачей и многодетных матерей, а в выездной телестудии в Железноводске (Ставропольский край) каждый желающий мог в видеообращении поздравить свою маму.

День матери празднуется в России в последнее воскресенье ноября начиная с 1998 года. Он был установлен указом президента России от 30 января 1998 года "в целях повышения социальной значимости материнства".

"Сложно переоценить роль матери как в отдельной семье, так и во всем обществе. Она прививает детям идеалы добра, милосердия и толерантности, любовь и уважение к своей культуре, религии и Отечеству, благой нрав", - написал на своей странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

В этот день в курортном Железноводске организовали акцию "Объединим Россию любовью к маме". На площади перед Пушкинской галереей развернули выездную телестудию, в которой любой желающий смог записать маме видеооткрытку с поздравлением. "Готовый ролик, кроме слов благодарности, будут сопровождать еще и виды города-курорта", - сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

В Предгорном округе Ставропольского края запустили онлайн-флешмоб "Мама, я надел шапку!". Старт флешмобу дал глава Предгорного округа, сняв видео и опубликовав его у себя на странице в Instagram. Для участия во флешмобе нужно снять видео со словами "Мама, я надел шапку!" и разместить его на личной странице в соцсетях.

В преддверии Дня матери глава Северной Осетии Сергей Меняйло поздравил многодетных матерей республики. А в Махачкале в Дагестане к празднику чествовали женщин-врачей, также военнослужащие махачкалинского соединения Росгвардии навестили мать кавалера ордена Мужества рядового Марата Молчанова, погибшего в 2000 году в Чеченской Республике.