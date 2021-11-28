Кинопроект об очистке Байкала от отходов получил 1 млн рублей в международном питчинге

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Кинопроект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека занял первое место в международном питчинге в рамках I международного кинофестиваля "Форма жизни". Проект рассказывает об организации системы очистных сооружений озера, сообщает в воскресенье пресс-служба Киностудии имени М. Горького.

"Мы очень рады, что питчинг проектов социально активных фильмов вызвал неподдельный интерес и стал заметным событием для авторов-документалистов. Мы рады, что проект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, стал победителем", - процитировали в киностудии программного директора кинофестиваля Марию Безенкову.

Призовой фонд питчинга составил 1 млн рублей, деньги пойдут на производство документального фильма. Главный партнер проекта - крупнейший российский оператор в сфере обращения с отходами компания "РТ-Инвест" (входит в Госкорпорацию "Ростех"). Эксперты питчинга отсмотрели более 60 заявок из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов и отобрали 15 проектов.

Питчинг прошел в рамках первого международного фестиваля "Форма жизни". Фестиваль организовала Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Пермского края и Пермской синематеки, он проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий.