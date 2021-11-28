В посольстве Киргизии в Москве рассказали о ходе голосования на парламентских выборах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Граждане Киргизии, пребывающие в Москве, пришли в воскресенье на избирательные участки, организованные для них в посольстве республики, чтобы проголосовать на выборах в парламент страны.

Всего в России открыли 21 участок, в том числе шесть - в столице. С утра к посольству Киргизии шло множество желающих отдать голос, но больших очередей не наблюдалось, так как у посольства организовали сразу четыре участка, а списки избирателей распределили в алфавитном порядке. На открытии, которое состоялось в 08:00, у входа на каждый из них ждали небольшие группы людей.

Однако ажиотаж ощущался на пути к посольству от метро "Добрынинская". Множество людей шло к участкам, некоторые приветствовали знакомых, общались. Часть избирателей шла всей семьей, многие - в национальных головных уборах. В беседах с корреспондентом ТАСС они рассказывали, что считают важным принять участие в выборах.

"Нужно приходить, голосовать, потому что это влияет на наше будущее, это важно", - поделилась мнением одна из женщин. Ее точку зрения разделяют как молодежь, так и пожилые люди. Один из избирателей доехал на участок даже с загипсованной ногой, подчеркнув, что гражданский долг для него важнее перелома. Проголосовав, люди не спешили уходить: кто-то общался, кто-то звонил близким или делал фотографии.

Обстановка у посольства спокойная. На пути к участкам установлено ограждение, которое формирует коридор для организованного прохода. Для обеспечения безопасности у входа на участки дежурят полицейские.

Явка на участках

Советник-посланник посольства Киргизии в Москве Айдит Эркин рассказал корреспонденту ТАСС, что ожидает высокую явку, так как граждане республики сами просили открыть дополнительные избирательные участки.

"Мы думаем, что явка будет достаточно высокая, потому что дополнительные избирательные участки были открыты именно по просьбам наших трудящихся мигрантов, чтобы максимально содействовать в осуществлении их конституционных прав, - отметил он. - Раньше выборы, референдум проходили только на территории наших загранучреждений - это диппредставительства, консульские учреждения. Сейчас новый кодекс позволяет проводить их вне загранучреждений, поэтому у нас открылись дополнительные участки".

Чтобы граждане не запутались и смогли найти участок, привлечено большое количество волонтеров. На пути к посольству, сразу у выхода из метро и даже в подземном переходе легко заметить людей в ярких жилетах. Они рассказали корреспонденту ТАСС, что помогают людям найти участок, куда их распределили, и указывают дорогу. По их словам, обращений много, а, понаблюдав за работой волонтеров, можно заметить, что они и сами активно предлагают всем помощь. Председатель участковой избирательной комиссии №9001 Алмаз Абдисияев в комментарии корреспонденту ТАСС назвал труд волонтеров "очень действенной мерой", указав, что еще они следят за соблюдением порядка и санитарных мер.

Как сообщили в посольстве, к 15:00 там проголосовало 2,4 тыс. граждан Киргизии. Находящиеся в диппредставительстве наблюдатели нарушения избирательного законодательства не зафиксировали.

Новая избирательная система

Эти выборы в парламент назначили в связи с признанием недействительными прошлогодних. Тогда после подведения итогов в стране произошли массовые демонстрации, последовала смена главы государства и состава правительства. Кроме того, впервые с 2005 года они проходят по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах.

По этой причине гражданам, голосующим в самой Киргизии, на участках выдают два бюллетеня. В том из них, который предназначен для голосования за партийный список, необходимо будет поставить две отметки. Одну - за партию, вторую - за конкретного кандидата от нее. ЦИК страны опасался, что такие нововведения могут запутать избирателя, поэтому перед выборами проходила масштабная разъяснительная кампания.

"На сегодняшний день очень хорошо проинформированы граждане Киргизской Республики, которые пребывают на территории Российской Федерации. До этого работала у нас горячая линия, [граждане] постоянно звонили, интересовались", - рассказал ТАСС Абдисияев. Он добавил, что люди проявили повышенный интерес и получили ответы на все вопросы. Поэтому председатель комиссии уверен, что недопонимания не будет.

На зарубежных участках избирателям выдавали только один бюллетень - для голосования за партии. "Волновалась, но все оказалось очень понятно, все хорошо относятся, помогают", - рассказала гражданка Киргизии по имени Минавар.

Участки голосования в Москве показали позитивный настрой и спокойное отношение к новой системе. Все, с кем удалось побеседовать корреспонденту ТАСС, уверены, что на этот раз никаких волнений после выборов не будет, и возлагают большие надежды на новый парламент.