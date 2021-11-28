Зимбабве ужесточает контроль на границах в связи с омикрон-штаммом

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Зимбабве отдало распоряжения об ужесточении контроля на границах в связи с новостями о выявлении нового омикрон-штамма коронавируса B.1.1.529 в Южной Африке и Ботсване. Об этом заявил первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга. По его словам, власти разработали набор адекватных мер для сдерживания распространения коронавируса.

"Министерство здравоохранения, - цитирует в воскресенье газета Newsday слова Чивенги, который также занимает пост руководителя этого ведомства, - хотело бы заверить страну, что основания для паники отсутствуют, поскольку эти меры претворяются в жизнь и совладают с любым штаммом. Ведутся исследования особенностей нового штамма, население будет полностью информировано об их результатах. На пунктах погранперехода и в различных районах страны будут собраны образцы для исследований на генном уровне. Ужесточается контроль за передвижением людей через границу для минимизации проникновения новой разновидности коронавируса в страну".

Главный координатор группы противодействия COVID-19 в Зимбабве Агнес Махомва сказала, что "новая разновидность - одна из самых опасных, но мы готовы к этому, мы пропагандировали массовую вакцинацию и добились хороших результатов".

Директор Центральной больницы Зимбабве "Мпило" Солвайо Нгвенья призвал соотечественников избегать ненужных поездок в приближающийся период рождественских праздников: "Новая разновидность может все изменить в отношении числа жертв коронавируса. Мы должны быть крайне осторожны и избегать ненужных путешествий в праздничный период, соблюдать правила и протоколы борьбы с коронавирусом".