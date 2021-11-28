British Airways приостановила полеты в Гонконг из-за дефицита кадрового состава

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Гонконг в связи с дефицитом кадрового состава ввиду роста числа случаев заболеваемости COVID-19 среди бортпроводников. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении перевозчика.

"Мы приняли сложное решение временно прекратить полеты в Гонконг, - сказано в сообщении. - Мы извиняемся перед нашими клиентами, планы которых были нарушены. Мы свяжемся с ними, чтобы рассказать об имеющихся альтернативах".

В субботу гонконгская газета South China Morning Post проинформировала, что в связи с обнаружением коронавируса у одного из бортпроводников British Airways весь экипаж был отправлен на режим самоизоляции. При этом 20 ноября положительный результат на COVID-19 показал тест пилота авиакомпании, в результате чего все стюарды также были вынуждены уйти на карантин. Минздрав Гонконга в свою очередь уточнил, что с того момента все члены экипажа, находившиеся на изоляции, уже успели вернуться в Великобританию.

Ранее ведущая гонконгская авиакомпания Cathay Pacific сократила число своих рейсов в декабре из-за нехватки персонала по причине роста заболеваемости COVID-19. На соответствующие меры перевозчики идут на фоне выявления в Гонконге нового штамма коронавируса "омикрон", который, по предварительным данным, может быть более заразным, чем ранее известные варианты.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм может обладать повышенной способностью к распространению.

Эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. В ЮАР выявлено наибольшее число инфицированных - около 150 человек. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Малави, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. Случаи инфицирования омикрон-штаммом уже были подтверждены в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании и Италии.