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Нарышкин: защита исторической правды является важной государственной задачей России

Как отметил директор СВР, "в последние годы растет потребность наших граждан в объективном историческом знании растет постоянно"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Защита исторической правды является очень важной государственной задачей России, от выполнения которой во многом зависит будущее РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на торжественной церемонии вручения всероссийской премии "За верность науке" в Государственном Кремлевском дворце.

"Мы видим, что в последние годы растет потребность наших граждан в объективном историческом знании растет постоянно. А защита исторической правды как внутри страны, так и за ее пределами является очень важной государственной задачей, от ее решения во многом зависит и будущее нашей России", - сказал Нарышкин.

Всероссийская премия "За верность науке", которая в этом году вошла в план основных мероприятий Года науки и технологий, присуждается ежегодно с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации научных достижений и поддержки престижа научной деятельности в России.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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