В студсовет конкурса "Твой ход" вошли 35 финалистов из разных регионов России

СИРИУС /Федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Участники финала всероссийского конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей", который проходит с 27 по 29 ноября в парке науки и искусства "Сириус", создали студенческий совет, в который вошли 35 финалистов из разных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"Участники финала всероссийского конкурса "Твой ход" смогут внести свои дополнения и изменения в программу финала, а также высказать идеи по улучшению мероприятий. Для этого по предложению организаторов проекта ребята создали студенческий совет. В него вошли 35 человек из разных регионов России. Председателем избрана студентка Иркутского государственного университета Софья Руковишникова", - говорится в сообщении.

Во второй день финала конкурса его участники приступили к разработке прототипов своих проектов. Студенты работают в 125 командах на восьми факультетах: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, отношений и психологического здоровья.

На лекции "Твои ошибки. Как научиться использовать свои слабые стороны и превращать их в силу" профессиональным и личным опытом с финалистами поделился вице-губернатор Оренбургской области, победитель конкурса "Лидеры России" Игнат Петухов. "Мы сегодня говорили с ребятами, что нет ничего страшного, чтобы ошибаться на пути к мечте. Очень важно фокусироваться на хорошем. Здесь собрались молодые люди, которые стремятся к лучшему. В нашей стране сейчас формируется система, в которой молодой человек может стать кем угодно: научным сотрудником, политиком, директором компании. Конкурсы президентской платформы "Россия - страна возможностей" помогают быть среди единомышленников, стремящихся делать свою страну лучше", - отметил он.

О конкурсе

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов со всей страны.

Финал конкурса проходит с 27 по 29 ноября в парке науки и искусства "Сириус". В нем принимают участие студенты из 76 регионов страны. По итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.