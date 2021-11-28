Синоптики предупредили, что начало рабочей недели принесет в Петербург метели и снегопад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Метели и снегопад ожидаются в Санкт-Петербурге в ночь на 29 ноября, снег будет идти весь день, высота снежного покрова достигнет 5 см, сообщается в группе "ВКонтакте" городского комитета по благоустройству.

"Начало недели в Петербурге будет снежным. Ночью и завтра в течение дня ожидаются метели, снег будет идти повсеместно. Высота снежного покрова местами достигнет 5 см. Ночью на линии выйдет 849 единиц спецтехники и более 300 специалистов ручной уборки", - говорится в сообщении.

Снегопад начался в городе ранним утром 28 ноября. Весь день улицы очищали более тысячи дворников и более 800 единиц техники. Особое внимание специалисты уделяют уборке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Садово-парковые предприятия получили поручение обрабатывать пешеходные дорожки и аллеи противогололедными материалами.

По прогнозам синоптиков, 29 ноября в городе ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Ночью столбик термометра опустится до минус семи градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до минус трех градусов. На дорогах местами гололедица.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщал, что конец ноября принесет в Петербург и Ленинградскую область похолодание и снег. В декабре же ожидаются теплая погода и много осадков в виде снега и дождя.