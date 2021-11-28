В Калмыкии продлили режим антиковидных ограничений

ЭЛИСТА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса еще на два месяца - до 23 января 2022 года включительно. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, сообщила в воскресенье пресс-служба главы республики.

Ранее режим ограничений действовал до 28 ноября.

"Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 23 января 2022 года. Сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции, продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Решением оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение составляет проведение театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при одновременном условии, что число посетителей мероприятий - не более 70% от вместимости закрытого помещения, а также у них есть QR-код о вакцинации, сертификат о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.

Число заболевших коронавирусом в Калмыкии с середины октября сократилось в несколько раз. Тем не менее с 1 декабря в республике будут вводиться QR-коды для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. м. С 20 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса лиц старше 60 лет, работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, правоохранительных органов. Прививки также обязали сделать студентов ссузов и вузов.

По данным оперштаба на 28 ноября, в республике с начала пандемии зарегистрировали 33 404 случая заражения (плюс 28 за сутки), выздоровел 31 771 пациент (плюс 27 случаев за сутки). В тяжелом состоянии находятся 27 пациентов, из них 12 - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 693 человека.