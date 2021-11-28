В ЮАР сообщили, что большинство случаев заболевания COVID-19 вызвано новым штаммом

"Регистрируемые сейчас новые случаи COVID-19 в столичной провинции Гаутенг вызваны омикрон-штаммом, - подчеркнул он в обращении к нации, которое транслировалось на правительственном портале. - Этот вирус уже проник и в другие регионы страны. Мы еще мало что знаем о данном штамме, однако не стоит поддаваться панике. У нас есть мощное оружие против коронавируса - это вакцина".

Рамапоса призвал всех тех граждан ЮАР, которые еще не сделали прививки, срочно пойти и получить вакцину. "Вакцина от COVID-19 продемонстрировала свою эффективность, она является главным оружием в борьбе с коронавирусом", - подчеркнул он. Президент отметил, что сейчас в правительстве идет подготовка положения об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий. "Когда все вопросы будут согласованы, правительство примет соответствующее решение".

Глава государства сообщил, что после серии заседаний и консультаций, которые прошли в последние 48 часов, кабинет министров принял решение не вводить в стране дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. "Пока не будут получены научные данные о том, насколько опасен омикрон-штамм, мы не станем спешить с введением мер, способных негативно сказаться на экономике и повседневной жизни людей", - заявил Рамапоса. Он отметил, что через неделю правительство вернется к вопросу о дополнительных мерах и они будут приняты, если в этом возникнет необходимость.

Президент ЮАР также подверг жесткой критики те страны, которые приостановили воздушное сообщение в ЮАР. "Подобные шаги противоречат решениям, принятым на недавней встречи Группы двадцати в Риме, - заявил он. - Государства не должны принимать решения о прекращении авиасообщения без консультации с международными организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения. Мы требуем от соответствующих государств немедленно пересмотреть свое решение о приостановке полетов в ЮАР".