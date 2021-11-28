В Карачаево-Черкесии завершилась рекультивация свалки

ЧЕРКЕССК, 28 ноября./ТАСС/. Рекультивация полигона твердых бытовых отходов площадью порядка трех га, который эксплуатировался около 30 лет, завершилась в станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии. Работы проводились в рамках нацпроекта "Экология", рассказала ТАСС в воскресенье министр природных ресурсов и экологии региона Диана Кочкарова.

"В Зеленчукском районе завершились работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов. Реализация мероприятия позволит восстановить порядка трех га земель и вернуть их хозяйственный оборот, а также улучшить качество жизни 20 тыс. человек, которые проживали в зоне негативного воздействия", - сказала министр.

Она отметила, что работы начались в марте 2021 года и завершаются с опережением графика. В ближайшие два года на объекте планируется продолжение биологического этапа рекультивации, а именно проведение ухода за посевом.

Полигон ТКО расположен в двух км от станицы Зеленчукской, его ввели в эксплуатацию в 1981 году, он действовал вплоть до 2018 года. Количество накопленных отходов составляло 75 тыс. куб. м. В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии республики направило заявку на включение мероприятий по рекультивации свалки в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал ТАСС, что в регионе завершаются работы по рекультивации хвостохранилища Урупского месторождения медноколчеданных руд, где порядка 60 га земель подверглись негативному воздействию. В рамках нацпроекта "Экология" также ведется рекультивация хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника.