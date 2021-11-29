В Москве наградят победителей всероссийского конкурса "СМИротворец-2021"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Имена лауреатов всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2021" назовут в Москве в понедельник вечером. Торжественная церемония награждения журналистов и блогеров будет транслироваться в прямом эфире.

По данным организаторов, в этом году в финал конкурса вышли 37 проектов из 25 регионов страны. А в целом участниками конкурса в этом году стали 1 350 СМИ и блогов из всех федеральных округов России. Экспертный совет изучил более 14 тыс. работ самых разных жанров - статей, репортажей, документально-художественных фильмов, теле- и радиопередач.

"СМИ перестали быть монополистами в медиапространстве. И в нашем конкурсе теперь участвуют блогеры, среди которых есть и профессиональные журналисты, и этнографы, историки, энтузиасты, увлеченные этнической темой. Конкурс идет в ногу со временем, и в номинации "ЭТНОзвук", например, мы слушаем не только радио, но и подкасты - новый формат подачи информации, интересный молодой аудитории", - рассказала руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Жюри конкурса оценивало материалы 130 полуфиналистов - СМИ и блогеров, вошедших в шорт-листы. По словам члена жюри, декана факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елены Вартановой, у комиссии множество критериев оценки, и в первую очередь это актуальность. "Но инфоповод - не главное. Нужна достоверность, глубина, умение отразить несколько точек зрения. В материалах, поступивших на конкурс, вы не найдете фейков - его участники с величайшей ответственностью относятся к своей работе", - сказала Вартанова.

В конкурсе "СМИротворец-2021" восемь номинаций: "Печать", "Телевидение", "Интернет", "ЭТНОзвук", "Детские и молодежные СМИ", "Территория ЭТНО", "Поколение мультимедиа" и "Блоги". Только на церемонии награждения станет известно, кому достанутся главные призы. Победителей конкурса поздравят, в том числе, популярные фолк-коллективы: "Намгар" из Бурятии, мордовская OYME, татарская кантри-группа AKBUZAT, чукотский танцевальный ансамбль "Кочевник", Lubava из Нижнего Новгорода, кавказский танцевальный коллектив EGRISI и другие.

Трансляцию церемонии, которая начнется в концертном зале "Арбат-Холл" в 19:00, можно будет отследить на видеохостинге YouTube и на сайте Общественного телевидения России. Призеров, приехавших в Москву, также ожидает обширная культурная и деловая программа, все они будут участвовать в V Медиафоруме этнических и региональных СМИ.

О конкурсе

В 2020 году на конкурс поступило более 1,3 тыс. заявок. Призерами стали около 40 СМИ и блогов из 24 регионов России. ТАСС был удостоен награды за "многолетнее качественное освещение межнациональной темы".

"СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером.