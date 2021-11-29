В Праге прошел протест против антиковидных ограничений

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Митинг протеста против введенных властями Чехии мер санитарно-эпидемиологической безопасности из-за ускоряющегося в республике распространения коронавирусной инфекции прошел в воскресенье на Летенском поле близ исторического центра Праги. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В акции протеста, согласно полиции, приняли участие около трех тысяч активистов. Они не соблюдали социальную дистанцию и отказывались надевать медицинские маски. Кроме того, несмотря на действующий в стране на фоне режима чрезвычайной ситуации запрет на распитие алкогольных напитков на открытых общественных пространствах, организаторы митинга устроили продажу пива. Они будут привлечены к административной ответственности на основе составленных полицией протоколов.

На митинге звучали требования немедленной отмены социальных ограничений и оскорбления в адрес властей. Ораторы ставили под сомнение эффективность прививок против ковида. Был задержан один из участников, попытавшийся нарушить работу расположенного неподалеку центра вакцинации против коронавируса.

В Чехии с 26 ноября на 30 дней введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В общественных мероприятиях, таких как собрания и клубные встречи, может быть задействовано не более 100 участников. На культурных и спортивных мероприятиях могут присутствовать не более 1 тыс. человек. В стране с 22:00 до 05:00 запрещена работа кафе, ресторанов, баров, казино и прочих увеселительных заведений и учреждений общепита, а также отменены рождественские базары.