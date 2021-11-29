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Пандемия COVID-19

Молдавия запретила въезд иностранцам, побывавшим на юге Африки

Ограничения касаются туристов, которые за последние 14 дней посетили Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Эсватини и ЮАР

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии запретили въезд в страну иностранцам, побывавшим в ряде африканских странах, где был выявлен омикрон-штамм коронавируса.

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Как информирует пресс-служба правительства республики, ограничения касаются Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР.

"Был установлен запрет на въезд на территорию Республики Молдова для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые за последние 14 дней посетили эти страны", - говорится в сообщении. Согласно действующим в республике правилам, иностранцам, прибывающим из других государств, на молдавской границе необходимо предъявить справку о пройденной вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Теги
МолдавияПандемия COVID-19
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