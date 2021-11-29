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Пандемия COVID-19

В Швейцарии выявили первый вероятный случай заражения омикрон-штаммом

Вариант "омикрон" обнаружили у человека, вернувшегося из ЮАР около недели назад

ТАСС, 29 ноября. Швейцарские медики выявили первый вероятный случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье федеральное управление здравоохранения в Twitter.

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"Первый вероятный случай заражения вариантом "омикрон" в Швейцарии [выявлен] у человека, вернувшегося из ЮАР около недели назад", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация об этом будет подтверждена или опровергнута в течение нескольких дней, когда будут проведены соответствующие анализы.

Ранее Швейцария ввела обязательный 10-дневный карантин по прибытии из ряда стран из-за омикрон-штамма.

В пятницу ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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