Во Франции выявили восемь возможных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Минздрав Франции выявил в стране восемь предполагаемых случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

"Восемь возможных случаев зафиксировано на территории страны", - отмечается в тексте.

В ведомстве уточнили, что сейчас ведется дополнительная проверка положительных тестов на наличие нового штамма.

Ранее в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран допустил, что во Франции уже есть носители нового штамма и выявление таких случаев является "вопросом времени".

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.