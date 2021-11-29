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Пандемия COVID-19

Во Франции выявили восемь возможных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Минздраве страны уточнили, что ведется дополнительная проверка положительных тестов на наличие нового штамма

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Минздрав Франции выявил в стране восемь предполагаемых случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

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"Восемь возможных случаев зафиксировано на территории страны", - отмечается в тексте.

В ведомстве уточнили, что сейчас ведется дополнительная проверка положительных тестов на наличие нового штамма.

Ранее в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран допустил, что во Франции уже есть носители нового штамма и выявление таких случаев является "вопросом времени".

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
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