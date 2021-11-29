В ООН считают, что признание ковид-паспортов между РФ и ЕС поможет восстановить туризм

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Взаимное признание сертификатов о вакцинации против нового коронавируса между Россией и Евросоюзом поспособствовало бы восстановлению сферы туризма. Такое мнение в интервью корр. ТАСС выразил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

Отвечая на вопрос, помогло ли бы взаимное признание ковид-паспортов между РФ и ЕС восстановлению сектора туризма, генсек ВТООН отметил: "Без сомнения". "Ослабление ограничений на поездки для вакцинированных путешественников и признание различных вакцин поспособствовали повышению доверия потребителей к путешествиям", - добавил Пололикашвили.

Он уточнил, что "ВТООН выступает за инклюзивный и недискриминационный туризм, возобновление туризма не должно наносить ущерба этим фундаментальным принципам". "Вакцинация - важная часть решения для безопасного восстановления туризма, - отметил генсек. - Вакцины должны быть только частью более крупного и совместного плана действий, который также включает тесты при отбытии и по прибытии, цифровые пропуска и так далее".

"Теперь, когда мы прожили с пандемией полтора года, мы не можем повторить те же ошибки снова, - добавил он. - Всегда необходимо поддерживать координацию [между странами]". "Мы должны жить с пандемией, внедряя протоколы безопасности и находя технологические решения", - отметил генсек организации.

"Инвестиции в сектор [туризма] и содействие развитию инноваций являются ключевым приоритетом как в ответ на пандемию, так и для обеспечения устойчивого, доступного и универсального туризма в будущем, - считает Пололикашвили. - С самого начала кризиса ВТООН созвала Всемирный комитет по кризисной ситуации в [сфере] туризме, чтобы собрать вместе правительства, лидеров государственного и частного секторов и международные организации с целью выработки единых и эффективных ответных мер".