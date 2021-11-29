Камчатский спортсмен 67 раз поднялся на сопку Мишенную, чтобы покорить высоту Эвереста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Кроссфитер Виталий Хамайко 67 раз поднялся на сопку Мишенную в Петропавловске-Камчатском и покорил таким образом высоту Эвереста. Своим необычным забегом спортсмен решил популяризировать занятия спортом среди жителей края, сообщил он ТАСС.

"Моя глобальная идея - популяризация здорового образа жизни. Мне надоело, что сегодня везде люди обсуждают одно и то же, что произошла подмена понятия "здоровье". Надо двигаться, заниматься здоровьем, укреплять его, но для большинства людей не хватает мотивации, чтобы начать это делать. Может быть, мой ультрамарафон на кого-то повлияет. Те, кто пришел на сопку бегать вместе со мной - эти люди, в большинстве своем, уже в спорте. Но если, глядя на них, кто-то захочет начать заниматься, или подняться на сопку, или просто прогуляться - это уже победа. Я бегаю ради этих людей. Ну и плюс мне хотелось проверить физические способности своего организма", - рассказал Хамайко.

Спортсмен за 32 часа 34 минуты преодолел расстояние в 168,5 км, набор высоты при этом составил 9 196 м (высота Эвереста - 8 849 м). При этом экстремал уточняет, что не пытался сымитировать подъем на Эверест, понимая, что на Камчатке это невозможно, но нужную высоту ему покорить удалось. За длительный марафон спортсмен потерял около 8 кг.

Мишенная сопка - гора, расположенная в Петропавловске-Камчатском. Ее высота - около 400 м. Является популярным объектом для туристов, прибывающих на полуостров.