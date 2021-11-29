Сингапур и Малайзия восстановили поездки через наиболее загруженные наземные переходы

СИНГАПУР, 29 ноября. /ТАСС/. Сингапур и Малайзия с понедельника возобновили бескарантинные взаимные поездки, прерванные в марте прошлого года, в том числе через наземные пограничные переходы, которые до пандемии были одними из самых загруженных в мире. Первый автобус из города-государства отправился в соседний малайзийский штат Джохор около 08:00 по местному времени (03:00 мск), передает корреспондент ТАСС.

Перед посадкой в автобус пассажиры, в том числе дети старше 12 лет, должны предъявлять сертификаты о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста. Как объявил ранее министр торговли и промышленности республики Гань Ким Юн, на первом этапе наземную границу смогут пересекать в день по 1 440 человек с каждой стороны. Но, по его словам, квота будет пересматриваться еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации. На данный момент воспользоваться так называемым коридором вакцинированных путешественников смогут граждане двух стран, а также постоянное проживающие или работающие иностранцы.

До пандемии примерно 450 тыс. человек в день пересекали два наземных перехода между Сингапуром и Малайзией.

Одновременно с понедельника возобновились бескарантинные авиаперелеты между Куала-Лумпуром и городом-государством.

Малайзия впервые запускает подобный механизм, разрешая вакцинированным иностранцам практически свободно въезжать в страну, Сингапур уже установил такие коридоры примерно с 20 странами.