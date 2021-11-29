Эксперт: Китаю может понадобиться корректировка программы вакцинации из-за нового штамма

ШАНХАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Китаю может понадобиться корректировка стратегии в программе вакцинации, если новый штамм коронавируса сломает иммунный барьер в тех странах, где существует высокий уровень иммунизации населения с помощью прививок. Такое мнение ведущего шанхайского эксперта по новому коронавирусу, заведующего инфекционным отделением городской больницы Хуашань Чжан Вэньхуна публикует в понедельник газета Shanghai Daily .

"Как только этот вариант сломает барьер в других странах с высоким уровнем вакцинации, таких как Великобритания и Израиль, Китаю необходимо будет скорректировать нынешнюю систему вакцинации", - приводит издание слова эксперта, который при этом не уточнил, что означает слом барьера: распространение инфекции с сопутствующим ростом числа инфицированных, высокая летальность или протекание болезни в тяжелой форме.

В то же время, считает Чжан Вэньхун, в настоящее время новый штамм пока не угрожает Китаю, несмотря на его способность к быстрому распространению. Применяемая в КНР стратегия быстрого реагирования и политика "нулевой терпимости" к COVID-19 позволит справиться со всеми возможными штаммами, уверен эксперт.

"С помощью науки и единства Китай сможет справиться со штаммом "омикрон" таким же образом, как он справился со штаммом "дельта", распространение которого успешно удалось сдержать", - сказал он, выразив уверенность в том, что "Шанхай вступает в финальную стадию эпидемии". При этом эксперт указал на то, что необходимо еще около двух недель на то, чтобы изучить данные из зарубежных лабораторий и оценить эффективность принимаемых в мире мер против нового штамма.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.