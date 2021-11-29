В районе курорта "Мамисон" в Северной Осетии восстановят три объекта культурного наследия

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии - Алании планируют к 2024 году провести реставрацию трех объектов культурного наследия в двух высокогорных селах, расположенных в непосредственной близости от будущего всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон". Об этом ТАСС сообщил врио министра строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

"Рядом с создаваемым горнолыжным курортом "Мамисон" будут находиться два высокогорных селения - Калак и Лисри, где есть средневековые башенные комплексы. В архитектурный комплекс Лисри также входит объект культурного наследия федерального значения - храм Успения Пресвятой Богородицы, считающийся жемчужиной Мамисонского ущелья. Вот эти три объекта будут восстановлены до 2024 года, к завершению первого этапа масштабного проекта строительства курорта. Туристы, гости республики будут посещать эти объекты, знакомясь с культурой аланов", - сказал он.

Уже ведется разработка научно-проектной документации по реставрации башенного комплекса в Лисри, затем она будет составлена на два других объекта культурного наследия.

Селение Лисри - одно из немногих в Северной Осетии, где можно увидеть все разнообразие башен - фамильных замков и оборонительных крепостей, которых в средневековье насчитывалось 14. Храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный на юго-западной окраине селения в 1902 году, считается одной из самых поздних святынь в ущелье. Полукруглые арки, ровная каменная кладка и симметричность стен делают храм изящным и живописным. В селении Калак, расположенном на левом берегу реки Мамисондон в Алагирском районе, наиболее известным является средневековый памятник архитектуры федерального значения "Оборонительная башня Гаева Беса".

О курорте "Мамисон"

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира. В зимнем сезоне 2023-2024 годов на курорте "Мамисон" планируется запустить восемь трасс общей протяженностью почти 20 км и два подъемника. Общий потенциал курорта оценивается в 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и не менее 7 тыс. мест размещения для туристов к 2030 году.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия. Преимущество "Мамисона" - уникальные природные условия, позволяющие использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха - альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.