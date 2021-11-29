Представители органов власти и митингующие в Хороге договорились о прекращении митинга

ДУШАНБЕ, 29 ноября. /ТАСС/. Представители органов власти и митингующие в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, в результате переговоров достигли договоренности о прекращении митинга. Об этом в понедельник сообщает пресс-центр Межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО на сайте национального информагентства Ховар.

"Незаконный митинг, начатый во второй половине дня 25 ноября в Хороге некоторыми заинтересованными группами, был прекращен в 20:00 28 ноября", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут проверены, оценены и решены вопросы, находящиеся в компетенции прокуратуры, во взаимодействии с представителями гражданского общества, в соответствии с законодательством Таджикистана. "Общественный порядок в Хороге полностью восстановлен", - сообщает пресс-центр. По его данным, в центре города налажено движение общественного транспорта, магазины и точки бытового обслуживания продолжают работу.

Акции протеста местных жителей начались 25 ноября после гибели Гулбиддина Зиёбекова в ходе его задержания сотрудниками правоохранительных органов. По данным прокуратуры, в феврале 2020 года Зиёбеков с подельниками захватил в заложники помощника прокурора Рошткалинского района и в течение восьми часов подвергал его избиению и пыткам. Областная прокуратура по данному факту возбудила в отношении этих лиц уголовное дело, однако в следственные органы для дачи показаний они не явились, в связи с чем были объявлены в официальный розыск.

Сотни митингующих вынесли тело погибшего на площадь к зданию областной администрации и потребовали наказать виновных в его гибели и отставки председателя ГБАО Алишера Мирзонаботова. 26 ноября региональный телеканал "Бадахшан" показал нападение митингующих на здание администрации области. Были ранены пять сотрудников правоохранительных органов, органов безопасности и прокуратуры, также было присвоено пять автоматов. Протестующие на площади обнародовали еще ряд требований, в том числе восстановление интернет-связи, снятие блокпостов с города, сокращение численности военных и смена ряда представителей власти и силового блока.

27 ноября вечером прокурор ГБАО Парвиз Орифзода, выступая по каналу областного телевидения, сообщил, что митинг организован руководителями преступных групп и их сообщниками, и призвал митингующих не нарушать общественный порядок. Он отметил, что по требованию собравшихся жителей глава области вышел к ним и ответил на их вопросы, однако митингующие напали на председателя и еще нескольких официальных лиц и нанесли им телесные повреждения. Прокурор добавил, что по данному инциденту прокуратура области возбудила уголовное дело и проводится расследование. Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что власти намерены урегулировать ситуацию путем мирных переговоров.