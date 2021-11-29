В сахалинском приюте для животных из-за аварии нарушена подача тепла и горячей воды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Коммунальная авария нарушила подачу тепла и горячей воды в приюте для животных фонда помощи "Бездомных.нет" в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается в аккаунте фонда в Instagram.

"У нас случилась беда. В результате коммунальной аварии мы остались без воды и отопления! Помещения, в которых содержатся послеоперационные животные, инвалиды и старички, отапливались электрокотлом, с поступлением воды из скважины с соседней территории", - говорится в сообщении.

По информации фонда, воды и тепла нет уже несколько суток. Приходится подвозить воду в бутылях, чтобы готовить еду для животных, стирать и мыть полы. Нагревают воду с помощью кипятильников, чайников и газовой плиты. Обогреватели не могут обеспечить нужную температуру в помещениях. Многие питомцы лежат, укутанные в одеяла.

Фонд планирует делать свою скважину, чтобы животные смогли пережить зиму, но необходимых средств пока на это нет. Однако работы уже начались в долг, рассказывается в посте.

"Вчера пробурили скважину в 15 м, сейчас работа продолжается. Раньше мы "питались" от соседней базы, но система перемерзла, поэтому произошла авария, которую устранить окончательно уже не получится и нет смысла. У нас сейчас живут 56 собак и 13 кошек, после окончания лечения мы никуда не передаем животных, они продолжают жить у нас", - рассказали ТАСС в фонде.

В Южно-Сахалинске на прошлой неделе местами уже начал появляться снег. Температура воздуха по состоянию на 14:30 держится на отметке плюс шесть градусов, но временами ночью она уже начала падать до отметки минус семи градусов.

О фонде

Фонд "Бездомных.нет" в Южно-Сахалинске не принимает найденных на улице животных, а также тех, от кого решили избавиться их хозяева. В этот приют попадают только покалеченные животные, которые нуждаются в оказании медицинской помощи. Со временем территория приюта расширяется, недавно фонд получился средства на новые вольеры.