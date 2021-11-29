Новая Зеландия введет трехцветную систему реагирования на вспышки COVID-19 с 3 декабря

По словам главы правительства, в пятницу Новая Зеландия введет систему "светофоров", включающую красный, желтый и зеленый уровни, каждый из которых предусматривает определенный набор санитарных ограничений, наиболее существенных на красном уровне и незначительных на зеленом. "Сейчас, когда мы вакцинировали значительную часть населения страны, настало время перейти к новой системе", - указала Ардерн в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Премьер отметила, что "система "светофоров" заменит внезапное объявление локдаунов" и введет в обращение специальные пропуска для полностью привитых граждан. Как ожидается, эти документы позволят вакцинированным новозеландцам избежать большей части санитарных ограничений, а предприятия, учреждения и ведомства смогут работать во время вспышек, проверяя наличие вакцинации у персонала и клиентов.

Ардерн также отметила, что с пятницы для всей страны, за исключением северо-западных районов Северного острова и крупнейшего города Новой Зеландии Окленда, будет действовать желтый уровень, предусматривающий использование масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Для Окленда и регионов, расположенных к северу от города, будет действовать красный уровень. "Факторы, учитываемые при определении цветов в каждом регионе, включают уровень вакцинации, состояние системы здравоохранения, объемы тестирования, работу системы отслеживания контактов, а также скорость и последствия [распространения] коронавируса", - уточнила премьер, отметив, что тем, кто не сделает прививку против COVID-19 и не получит пропуск, придется в любом случае соблюдать строгие санитарные ограничения.