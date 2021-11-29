Путин поздравил Евгения Миронова с 55-летием

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием.

"Вы осуществили свою заветную мечту, стали известным актером и режиссером, заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь. И, конечно, во многом благодаря вашему огромному созидательному потенциалу, незаурядным лидерским качествам, умению сплотить талантливых единомышленников вокруг ярких творческих замыслов, Государственный театр наций по праву считается одной из наиболее успешных и популярных сценических площадок столицы", - говорится телеграмме главы государства, текст которой опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Президент особо отметил внимание Миронова к реализации значимых общественных, просветительских и благотворительных инициатив, профессиональному становлению одаренной молодежи. Он пожелал имениннику здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, окончил Саратовское театральное училище. В 1990 году после окончания Школы-студии МХАТ (курс О. П. Табакова) был принят в труппу Московского Театра-студии п/р О. Табакова, где играл в легендарных спектаклях "Обыкновенная история", "Матросская тишина", "Звездный час по местному времени", "Еще Ван Гог...", "Страсти по Бумбарашу".

С декабря 2006 года является художественным руководителем Государственного театра наций.

Миронов также один из ведущих артистов кино. На его счету более 50 фильмов, в числе которых такие картины, как "Жена керосинщика" Александра Кайдановского, "Любовь" Валерия Тодоровского, "Мусульманин" Владимира Хотиненко, "Космос как предчувствие" Алексея Учителя, "В августе 44-го" Михаила Пташука, "Дом дураков" Андрея Кончаловского, "Время первых" Дмитрия Киселева. Одной из его самых значимых актерских работ в кино принято считать роль князя Мышкина в телесериале "Идиот" Владимира Бортко по роману Ф. М. Достоевского.