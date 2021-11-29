В Башкирии регоператор вводит раздельный сбор мусора по европейскому образцу

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Регоператор "Экология Т" запускает в башкирском городе Белебей экспериментальный проект по раздельному сбору мусора по европейскому образцу. На специальной площадке будут установлены бункеры для строительного мусора, покрышек, вторичного сырья, позднее - опасных отходов, сообщил в понедельник ТАСС директор организации Ильнур Шакиров.

"В Белебее администрация подобрала земельный участок для этих целей. Поэтому проект начнем с Белебея, потом дальше будем смотреть. Суть в чем - на ней будут расположены бункеры, то есть это большие и малые контейнеры для раздельного сбора, к примеру, строительного мусора, колес и других отходов, которые нельзя бросать в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов. Еще планируем принимать вторичное сырье, и следующий этап - это опасные отходы, образующиеся в быту - батарейки, люминесцентные лампы", - сообщил Шакиров.

Каждый бункер будет обозначен по типу отходов надписями и рисунками. Жители могут привозить мусор самостоятельно, за отдельную плату регоператор готов организовать вывоз. Поступающие отходы планируется перерабатывать, отметил собеседник агентства. Также он отметил, что на первом этапе реализации проекта услуга будет бесплатной для населения. "В Европе это все платно. У нас пока люди не готовы еще за это платить, морально не готовы. К примеру, с европейцем обычным общаюсь, не обязательно экологом, он не понимает, как можно выбрасывать весь мусор в одно ведро. А мы, наоборот, сталкиваемся с таким - я плачу 90 рублей и все, больше ничего не знаю. Но, к сожалению, ни регоператоры, ни операторы, ни кто-то другой не сможет этот вопрос никогда решить без совместной работы с населением", - считает Шакиров.

При удачном запуске проекта регоператор планирует получить лицензию на сбор опасных отходов - батарейки, люминесцентные лампы. Кроме этого, изучается возможность сбора и последующей утилизации ботвы от садовых растений.

ООО "Экология Т" является региональным оператором по обращению с ТКО в зоне деятельности № 4 в Башкирии, куда входят 10 муниципальных районов и один городской округ.