В Крыму впервые с сентября выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 478 человек, сообщается в понедельник на сайте регионального Минздрава. Ранее менее 500 случаев в республике фиксировали в конце сентября.

С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. С 30 августа уровень впервые опустился ниже этого показателя, однако в конце сентября статистика по распространению коронавируса в Крыму вернулась к летним показателям и перешагнула отметку в 400 новых случаев в сутки, а затем и выше. Максимальное число случаев заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрировали с 3 октября. 20 ноября максимум обновился, составив 886 случаев. С 21 ноября количество выявляемых случаев начало снижаться, накануне выявили 513 заразившихся.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 28 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 478 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 027 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследованы 3 326 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 498 человек, выздоровевших за весь период - 106 678.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.