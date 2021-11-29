В Бурятии от ковида вакцинировано более 60% взрослого населения

УЛАН-УДЭ, 29 ноября. /ТАСС/. Бурятия приближается к требуемому уровню вакцинации от ковида. В регионе прививку сделали более 60% взрослого населения. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

"У нас на сегодня достаточно хорошими темпами идет вакцинация, среди взрослого населения у нас 719 тыс. человек, 439 тыс. вакцинировано первым компонентом. Это 61% от всего взрослого населения. Если брать от плана, что у нас 80% должно быть вакцинировано с учетом медотводов и всего остального, то от плана у нас уже 76% от объема вакцинации", - приводятся слова Цыденова.

Он отметил, что вакцина позволяет легче перенести болезнь, если произошло инфицирование организма, и напомнил, что сам заболел, будучи привитым. Но при этом перенес ковид в легкой форме. "Я на себе это испытал, я был вакцинирован и ревакцинирован, и с учетом моего графика немножко подорвал иммунитет и заболел, но у меня он за семь дней прошел без всяких последствий, - цитирует пресс-служба Цыденова. - Сначала меня в больницу госпитализировали, а когда поняли, что нет смыла меня там держать, отпустили домой, и через семь дней я уже был готов к работе".

Ранее глава Бурятии сообщил, что при достижении уровня вакцинации 80% взрослого населения в регионе будет отменена система QR-кодов. В настоящее время документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание либо отрицательный результат анализа ПЦР требуется во всех общественных заведениях - этот режим сохранится до конца 2021 года.

По оперативным данным, в Бурятии зарегистрировано 69 543 случая заражения коронавирусом, из них 230 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 258 пациентов, занятость коечного фонда составляет 80,8%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 494 человека. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 176 человек, из них восемь - за последние сутки.

"По последним данным, в республику поступило 506 572 единицы первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 440 053 человека. Осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 434 180 единиц, завершили первичную вакцинацию 384 827 человек. Повторную вакцинацию начали 49 513 человека", - уточнили в Минздраве Бурятии.