На строительство суворовского училища в Иркутске выделено 4,5 млрд рублей

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти РФ выделили по линии Министерства обороны 4,5 млрд рублей на строительство суворовского училища в Иркутске. Об этом сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Я знаю, что сегодня уже финансирование Министерства обороны есть, Руслан Цаликов (первый заместитель министра обороны РФ - прим. ТАСС) это тоже подтвердил. 4,5 млрд рублей выделено Министерству обороны, они заключили контракт с Военно-строительной компанией, которая ведет подготовительные работы по усилению фундамента", - сказал губернатор.

Кобзев в 2020 году обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать идею создания суворовского училища в Иркутске. Глава государства поручил Минобороны проработать вопрос. Учебное заведение будет создано на базе бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). В августе 2021 года площадку посетил премьер-министр Михаил Мишустин, который по итогам поездки поручил проработать вопрос с финансированием.

До 2022 года Минобороны намерено направить 6,4 млрд рублей на реализацию проекта.

Училище должны открыть 1 сентября 2023 года. Оно будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.

В 1894 году в Иркутске было открыто юнкерское училище. В 1931 году на его базе основали ИВВАИУ, которое готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали. Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.