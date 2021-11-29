QR-коды для посещения организаций соцобслуживания и спортобъектов ввели на Ямале

ТАСС, 29 ноября. Систему QR-кодов ввели в организациях соцобслуживания, учреждениях культуры, молодежной политики и туризма, а также на спортобъектах в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства в понедельник.

QR-коды действуют на Ямале с 25 октября при посещении салонов красоты, соляриев, бань, саун, бассейнов, кинотеатров, театров и иных досуговых заведений.

"Теперь при посещении организаций соцобслуживания, учреждений культуры, молодежной политики и туризма, объектов спорта независимо от их формы собственности и цели визита необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации/документ о перенесенном COVID-19 или документ о наличии противопоказаний к вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 58 тыс. случаев заражения коронавирусом. В последние месяцы регистрируют более 100 инфицированных каждый день, за последние сутки зафиксировано 133 случая. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам.