Эксперт: вакцинация остается основным инструментом борьбы с новым штаммом ковида

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Эксперт призвал активнее вакцинироваться на фоне появления нового штамма ковида. Вакцинация остается основным средством борьбы с болезнью и защиты от новых штаммов, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"По сути, инструментарий, который у нас есть для борьбы, сохраняется тем же самым. Первое - это вакцинация и ревакцинация, второе - это ношение масок в общественных местах", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ученый объяснил, что основным фактором защиты является "напряженный иммунитет". "У людей, которые ранее вакцинировались или ревакцинировались или переболели и потом вакцинировались, если они имеют напряженный иммунитет - тот, который недавно работал, то такие люди существенно лучше нейтрализуют варианты [штаммов ковида], в том числе с дополнительными мутациями", - подчеркнул Гущин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 261,1 млн человек, около 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 570 373 случая заражения, выздоровели 8 268 111 человек, умерли 272 755. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.