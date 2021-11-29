Акция "Чистая Арктика" стала площадкой для новых проектов волонтеров

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Проект "Чистиая Арктика" стал площадкой для реализации новых инициатив волонтеров, таких как арт-музей на Чукотке и Арктический пляж в Мурманской области. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Проект не только привлекает волонтеров, но и стал площадкой зарождения интересных инициатив и новых смыслов. Так, в рамках одной экспедиции в Мурманской области волонтеры не только собрали 50 тонн отходов, но и дали старт созданию Арктических пляжей. На Чукотке возникла идея создания арт-музея интересных находок и артефактов, найденных в процессе арктической уборки", - сказал он на совещании по вопросам реализации федерального проекта "Чистая Арктика" в Совете Федерации.

Министр напомнил, что за 2021 год в рамках проекта "Чистая Арктика" в арктических регионах страны было собрано больше 1,5 тыс. тонн отходов - бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины. Экспедиции и работы по устранению загрязнений прошли в Мурманской и Архангельской областях, в Красноярском крае и Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Республиках Коми и Карелия. С июля в проекте приняли участие больше 2,2 тыс. волонтеров.

"Получается, что каждый волонтер собрал в среднем более 680 кг мусора. Для сравнения - это вес взрослого белого медведя", - пояснил Чекунков.

Заявки на участие подали больше 3 тыс. человек, все они вошли в большой добровольческий резерв уже на следующий год.