Эксперт: для омикрон-штамма может потребоваться четвертая доза вакцины

РИМ, 29 ноября. /ТАСС/. Ведущий итальянский иммунолог Альберто Мантовани считает, что вакцины эффективны против нового омикрон-штамма коронавируса, но не исключено, что потребуется четвертая доза.

"Против других вариантов, вызывающих беспокойство, таких как "бета" и "дельта", имеющиеся вакцины обеспечили хоть и несколько снизившийся, но хороший уровень защиты. Третья доза могла бы дать неплохую защиту и от штамма "омикрон", и, возможно, еще лучше [защита может быть] с четвертой дополнительной дозой", - сказал специалист в опубликованном в понедельник интервью газете La Stampa.

Он отметил, что для того, чтобы совсем "уйти" от вакцины, у штамма должны быть "невероятные мутации". "Очень маловероятно, что [новый штамм] ускользнул от всего", - отметил Мантовани, сообщив, что его специализированная группа занимается сравнением спайк-белка, смоделированного благодаря данным из ЮАР, с антителами переболевших и вакцинированных.

О высоких шансах того, что вакцины от коронавируса эффективны и против омикрон-штамма, заявил также советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди. "Если тесты продолжают улавливать его, то и вакцины будут продолжать защищать нас", - сказал он.

Большинство итальянских специалистов указывают, что делать какие-то выводы о новом варианте рано. Для его изучения и получения более полного представления о его мутациях необходимы наблюдения как минимум на протяжении двух-трех недель.