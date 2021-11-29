В ЛНР начали выдавать QR-коды о вакцинации "Спутником Лайт"

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Луганской народной республики (ЛНР) начали выдавать QR-коды жителям республики, прошедшим вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт". Об этом в понедельник сообщила исполняющая обязанности главного врача Луганской городской поликлиники №12 Елена Братищенко.

"Начата процедура генерации QR-кода с сегодняшнего дня. Для того чтобы получить QR-код о вакцинации, которая проводилась в летние месяцы вакциной "Спутник Лайт", а также сейчас, необходимо предоставить паспорт ЛНР, и будет выдан гражданам республики данный QR-код", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Уточняется, что QR-коды выдаются в прививочных кабинетах по месту прохождения вакцинации.

В понедельник в медучреждениях республики начался очередной этап вакцинации препаратом "Спутник Лайт", партия которого была доставлена 25 ноября вместе с гуманитарной помощью из России.

С начала пандемии в ЛНР зафиксирован 20 621 случай заражения коронавирусом, от осложнений умерли 2 917 человек. 1 февраля 2021 года в Донецкой и Луганской народных республиках началась вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".