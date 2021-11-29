Глава Минздрава ЮАР не видит причин для паники из-за распространения в мире омикрон-штамма

"Паника и предельно нервозная реакция на омикрон-штамм излишни в создавшихся условиях, - подчеркнул он в понедельник на брифинге, трансляция которого велась на портале Минздрава. - Мы еще мало что знаем относительно омикрон-штамма, но уже имеющаяся информация о том, как ведут себя предыдущие варианты коронавируса, помогает нам прогнозировать дальнейшее развитие событий и держать ситуацию под контролем".

"Нет нужды вводить запреты на полеты в отдельные страны, так как в пассажирской авиации уже разработаны и эффективно работают меры по защите от COVID-19, - заметил Паахла. - Власти ЮАР сейчас ведут консультации с государствами, которые приостановили полеты на юг Африки, в целях пересмотра ими своих решений".

В свою очередь выступивший на брифинге от лица научного сообщества южноафриканский профессор Салим Абдул Карим подчеркнул, что вакцины остаются наиболее эффективным инструментом противодействия коронавирусу. "Пока мы, правда, не знаем, насколько эффективными будут существующие вакцины от омикрон-штамма, - заявил он. - Это станет достоверно известно через три-четыре недели после завершения необходимых исследований. Однако мы знаем, что вакцины сохраняют эффективность в защите от тяжелых форм коронавируса, и нет причин считать, что это не сработает в случае с омикрон-штаммом". Карим указал, что иммунитет человека, укрепленный вакциной, играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом.