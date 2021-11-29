Песков: работа фонда "Круг добра" отлажена, сейчас он работает "на полную катушку"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Работа фонда поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" на первоначальном этапе отстраивалась сложно, но сейчас фонд работает "на полную катушку". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав организацию эффективной.

"Сама схема финансирования фонда и его создание - это была инициатива президента. Этот фонд чрезвычайно важен для тысяч больных детей. Действительно, сложно отлаживалась работа, но сейчас она уже отлажена и идет непосредственное оказание помощи тем детям, которые нуждаются в этом", - сказал Песков.

Он добавил, что "это абсолютно востребованный, нужный фонд, который уже на полную катушку работает".

Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая незарегистрированные в РФ.