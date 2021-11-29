Пострадавший от взрыва дом в Ногинске восстановят к осени 2022 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Восстановительные работы в многоквартирном доме в Ногинске Московской области, где в сентябре произошел взрыв бытового газа, планируют закончить к сентябрю 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин в ходе заседания правительства региона в понедельник.

"Мы закончили полностью разбор конструкций, максимально спасли личные вещи жителей вплоть до посуды, которая находилась в сервантах. План у нас такой: мы 6 декабря заходим в экспертизу с уже отработанными замечаниями по проекту, и 6-го начинаем выполнять восстановительные работы. По срокам постараемся до 1 сентября следующего года сделать", - сказал Хромушин.

Взрыв газа произошел 8 сентября в квартире на третьем этаже жилого дома на улице 28 Июня в Ногинске. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа. По данным ГУ МЧС России, погибли семь человек, в том числе двое детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.