Заболеваемость COVID-19 в Северной Осетии снизилась на 6% за неделю

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев COVID-19 снизилось в Северной Осетии на 6% за неделю, сообщил на аппаратном совещании в понедельник главный санитарный врач республики Алан Тибилов.

"Прошедшая неделя характеризуется снижением числа заболеваний. Было зарегистрировано новых случаев заболевания на 6% меньше, чем неделей ранее. Число обращений в ковидные стационары было на 9% меньше, чем на прошлой неделе", - сказал Тибилов.

Кроме того, на совещании глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил увеличить объемы суточного тестирования на выявление коронавирусной инфекции, применяя все ресурсы республиканских лабораторий.

Всего в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 856 человек. За сутки госпитализированы 47 человек.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.